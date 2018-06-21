Ученые рассказали о полезном эффекте от улыбки

Канадские ученые в ходе продолжительных исследований выяснили, что улыбка делает лицо человека более запоминающимся.

Для этого был проведен эксперимент, участниками которого стали несколько десятков человек, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на портал medicalxpress.com. Добровольцев попросили сопоставить 60 фотографий, на которых были изображены люди без эмоций, а также те, кто широко улыбался. Оказалось, что счастливые лица запоминались намного лучше.

В связи с этим ученые сделали вывод, что в будущем необходимо поменять подход к фотографиям на документах, фотороботах и прочих официальных бумагах. Исследователи считают, что если люди будут улыбаться на этих снимках, то их будет гораздо проще запоминать и легче находить следы подделки.

Ранее в июне ученые научились определять самовлюбленных людей по бровям. Оказалось, что чем гуще и шире брови человека, тем более ярко выраженной формой нарциссизма он обладает.