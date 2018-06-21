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Фанат из Бразилии осудил соотечественников за пошлую шутку над россиянкой

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Футбольный болельщик сборной Бразилии Фелипе возмутился поведением соотечественника, похабно пошутившим над россиянкой и выложившим видео в Сеть.

«Мы слышали про историю с оскорблениями нашими фанатами русской девушки. Это ужасно. Никто в Бразилии этого не одобряет», — приводит слова Фелипе «Лента.ру».

Бразильцы приехали в Россию наслаждаться футбольным праздником и хотят лишь хорошо провести здесь время, отметил поклонник футбола.

По словам Фелипе, он просыпается с надеждой, что его сборная выиграет мундиаль.

На выложенном в Twitter видео россиянка стоит в окружении бразильских фанатов. Мужчины выкрикивали слова, означающие женский половой орган. При этом россиянка повторяла за ними, явно не понимая значения фразы.

Одного из участников произошедшего, сотрудника авиакомпании LATAM Airlines Brasil Фелипе Уилсона, уволили с работы за этот инцидент.

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