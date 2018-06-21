Телефонную линию доверия для детей хотят создать в Тюменской области

Горячую телефонную линию доверия для детей предложил ввести в Тюменской области уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов во время заседания областной думы. Обратиться за помощью можно будет, набрав короткий номер «117».

По словам Степанова, новый номер будет призван помогать детям, попавшим в различные ситуации, а также взаимодействовать с экстренными службами. На данный момент решается техническая сторона внедрения подобного номера в регионе, сообщает портал «Наш город».

В ходе заседания депутаты задавали наводящие вопросы об общей ситуации с правами детей в регионе. Омбудсмен рассказал, что в целом ситуация спокойная, но различные жалобы поступают постоянно. Больше всего обращений поступает по поводу прав ребенка на жилье. Также увеличились жалобы на выселение из квартир, которые были взяты в ипотеку.