Прямой эфир

Телефонную линию доверия для детей хотят создать в Тюменской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Горячую телефонную линию доверия для детей предложил ввести в Тюменской области уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов во время заседания областной думы. Обратиться за помощью можно будет, набрав короткий номер «117».

По словам Степанова, новый номер будет призван помогать детям, попавшим в различные ситуации, а также взаимодействовать с экстренными службами. На данный момент решается техническая сторона внедрения подобного номера в регионе, сообщает портал «Наш город».

В ходе заседания депутаты задавали наводящие вопросы об общей ситуации с правами детей в регионе. Омбудсмен рассказал, что в целом ситуация спокойная, но различные жалобы поступают постоянно. Больше всего обращений поступает по поводу прав ребенка на жилье. Также увеличились жалобы на выселение из квартир, которые были взяты в ипотеку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дело возбудили по факту истязания детей в Хабаровском крае
Многодетный отец в Ярославле задержан за содержание сына на цепи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017