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Уголовное дело возбудили по факту ДТП с маршруткой в Брянской области

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Уголовное дело было возбуждено по факту дорожно-транспортного происшествия с маршруткой в Выгоничском районе Брянской области, в результате которого пострадали три человека, включая ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Авария произошла сегодня утром, 21 июня, на дороге между населенными пунктами Кокино и Скуратово. Водитель легкового автомобиля потерял управление над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где врезался с маршрутным такси, следующим по маршруту №107 Брянск–Кокино, сообщает NASHBRYANSK.RU.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал предполагаемый виновник аварии и два пассажира маршрутки, в числе которых 11-летняя девочка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

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