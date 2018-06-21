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Набережную реки в Кургане планируют благоустроить

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Набережную реки Битеевки в районе пивоваренного завода в Кургане могут включить в программу «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год. С такой инициативой выступили участники проекта «Мой Курган».

Общественники выступили с открытым предложением о благоустройстве территории к местной администрации в мае этого года. Как отмечают сами активисты, эта зона даже в неблагоустроенном виде используется жителями как зона для прогулок и отдыха.

Они предлагают выполнить минимум работ, например установить скамейки и закрыть дренажный канал решеткой в целях безопасности, сообщает ИА «Ура.ру».

Сегодня, 21 июня, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» общественники сообщили, что городские чиновники обратили внимание на их инициативу и в будущем проект благоустройства набережной будет включен в список участников голосования на реализацию проектов в рамках «Городской среды» в 2019 году.

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