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«Первый канал» объяснил снятие с эфира программы Познера с Лимоновым

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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«Первый канал» объяснил снятие с эфира выпуска программы Владимира Познера с участием писателя Эдуарда Лимонова. Причиной этого стали изменения в сетке вещания, произошедшие в связи с чемпионатом мира по футболу.

«Сериалы сместились с 21:30 на 23:00, ночные проекты таким образом, включая программу «Познер», временно в эфир не выходят», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы телеканала. 

21 июня Познер подтвердил снятие с эфира выпуска программы, в которой он беседовал с Лимоновым. О причинах этого ведущий говорить отказался, отметив, что  надеется на выход выпуска в эфир в будущем.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

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