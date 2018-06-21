В Росстате зафиксировали снижение цен на бензин

В России средняя розничная цена бензина снизилась и составила 43,44 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.

Как уточняет телеканал RT, 18 июня на АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 40,80 рублей за литр, марки Аи-95 — от 44,69 рублей.

Всего с 9 по 18 июня снижение стоимости топлива зафиксировали в 24 регионах страны. Больше всего цены уменьшились в Тамбове — на 1,4%, Костроме — на 1,3% и Иваново — на 0,9%.

Из-за роста цен на топливо, начавшегося в мае, правительство приняло решение с 1 июня снизить акцизы на бензин на 3 тыс. рублей и дизель на 2 тыс. рублей за тонну. Также кабмин договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они зафиксируют розничные цены на уровне 30 мая. Благодаря этим мерам рост цен на бензин замедлился в 12 раз.

По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, есть три основных фактора, которые вызвали рост цен. Это девальвация рубля, рост мировых цен на нефть и коммерческая непривлекательность нефтепереработки в стране.