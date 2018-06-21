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Украинский журналист заявил о готовности продать квартиру ради интервью с Путиным

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Фото: Depositphotos
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Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, на что готов пойти ради интервью с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, за такую возможность «много можно заплатить». 

«Если бы он дал мне два часа, я бы продал какую-то из однокомнатных квартир и $50 тыс. заплатил бы», — сказал Гордон в эфире телеканала «112 Украина».

Журналист признался, что поговорить с российским лидером было бы для него «безумно интересно».

4 июня корреспондент австрийского канала ORF Армин Вольф поделился своими впечатлениями после интервью с президентом России. По его словам, Путин — очень искусный и непростой собеседник. Но больше всего в этом «могущественном человеке» его поразил тихий голос, уточняет «ИноТВ».

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