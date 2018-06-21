Медика будут судить на Урале за сбор денег на бесплатные операции

В Каменске-Уральском в суд передано уголовное дело в отношении бывшего заведующего травматологическим отделением. Мужчина и его сожительница требовали деньги от пациентов за бесплатные операции.

По данным следствия, больным требовался остеосинтез. Необходимые металлоконструкции были в наличии в больнице, а сама операция является бесплатной. Однако медик и его сожительница мошенническим путем похищали деньги пациентов, предлагая им приобрести нужные для операции атрибуты у сторонней фирмы. За каждую операцию подсудимые брали от 23 до 60 тыс. рублей.

Общая сумма ущерба, по данным прокуратуры, составляет более 568 тыс. рублей. Уголовное дело передано в суд, пишет ТагилСити.Ру.