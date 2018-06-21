Прямой эфир

Водитель и пассажир пострадали в загоревшейся «Газели» в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека госпитализированы после пожара в автомобиле в Набережных Челнах. Водитель и пассажир пострадали при возгорании «Газели».

Грузопассажирский автомобиль вспыхнул возле поворота к строительной базе. Огонь быстро охватил машину, «Газель» выгорела целиком. По данным пожарных, площадь возгорания составила 4 кв. м. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В момент возгорания в автомобиле находились водитель и пассажир. Им удалось покинуть салон, однако мужчины получили ожоги рук и головы. Оба пострадавших госпитализированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трое из пяти пострадавших при пожаре в Евпатории попали в реанимацию
Три человека пострадали при пожаре в санатории в Крыму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017