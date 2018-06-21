Водитель и пассажир пострадали в загоревшейся «Газели» в Татарстане

Два человека госпитализированы после пожара в автомобиле в Набережных Челнах. Водитель и пассажир пострадали при возгорании «Газели».

Грузопассажирский автомобиль вспыхнул возле поворота к строительной базе. Огонь быстро охватил машину, «Газель» выгорела целиком. По данным пожарных, площадь возгорания составила 4 кв. м. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

В момент возгорания в автомобиле находились водитель и пассажир. Им удалось покинуть салон, однако мужчины получили ожоги рук и головы. Оба пострадавших госпитализированы.