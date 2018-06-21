В США создателя комиксов признали виновным в убийстве украинки

Суд присяжных Лос-Анджелеса (США) признал создателя комиксов и режиссера Блейка Лейбела виновным в убийстве его подруги Яны Касьян, пишет Hollywood Reporter.

Коллегия из 12 человек вынесла решение, согласно которому канадец также признан виновным в пытках Касьян. Этот факт повлияет на приговор подсудимому, который будет вынесен позже.

По информации издания, убийство произошло в мае 2016 года. В полицию обратилась мать девушки, заявив, что ее дочь пропала. Тело Касьян нашли в квартире Лейбела в Западном Голливуде.

В Hollywood Reporter отмечают, что в 2010 году Лейбел написал комикс «Синдром», одно из изображений которого напоминает сцену убийства Касьян.