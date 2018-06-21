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Гендиректор «Россетей» рассказал о приоритетах компании

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский поделился результатами финансово-экономической деятельности холдинга и дальнейшими планами развития. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

По его словам, сейчас компания рассматривает возможность повторной выплаты промежуточных дивидендов акционерам. При этом общая сумма выплаты по итогам I квартала составила рекордные для «Россетей» 2,5 млрд рублей. Он пояснил, что основанием для этого служат финансово-экономические результаты деятельности холдинга.

Ливинский подчеркнул, что «Россети» — прибыльная компания. «Добиться этого позволяет эффективное управление дочерними структурами, так как от надежности и качества их работы, от их финансовой стабильности и рыночной капитализации напрямую зависят наши экономические показатели», — сказал топ-менеджер.

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Он отметил, что, судя по увеличению доходов, деятельность компании направлена в нужное русло. Так, при росте выручки на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль оказалась выше почти на 40%, показатель EBITDA вырос практически на 17%, а свободный денежный поток — на 15,5%.

Ливинский рассказал, что для того, чтобы добиться таких результатов, были предприняты конкретные шаги. Так, компания пересмотрела подходы к подготовке персонала, увеличила число тренировок по отработке взаимодействия с региональными властями и МЧС в периоды непогоды, модернизировала сетевое оборудование по риск-ориентированной модели. 

«Новый подход позволил «Россетям» избежать любых отключений электроэнергии в такой ответственный период, как новогодние праздники, когда нагрузка на сети возрастает», — привел он пример.

По словам гендиректора, ключевая цель компании — обеспечить стабильное финансово-экономическое положение своих сетевых предприятий. Для этого необходимо повысить их эффективность и модернизировать «со всех точек зрения», уверен он.

Топ-менеджер упомянул, что «Россети» начали повсеместно внедрять цифровые технологии, так как, по его мнению, «цифровая эпоха — это не будущее, а настоящее». Он напомнил, что в Калининградской области уже существуют цифровые районы электросетей, а в Красноярске и Москве — полностью цифровые подстанции.

Ливинский добавил, что к концу года он ожидает улучшения основных финансовых показателей группы «Россети» за счет работы ее 228-тысячного коллектива.

В начале июня сообщалось об открытии первой в московском регионе цифровой подстанции «Медведевская». Объект мощностью 160 МВА призван обеспечить электроснабжение на территории инновационного центра «Сколково».

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