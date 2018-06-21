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Круизный лайнер Braemar зашел в Мурманск

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К берегам столицы Кольского Заполярья причалил круизный лайнер Braemar (Багамы). На борту 200-метрового корабля — несколько сотен туристов. Накануне судно находилось в районе Киркенеса.

Как уточняет ИА «Би-порт», на морском вокзале Мурманска действует международный пункт пропуска. Пассажиры судов, желающие посетить Кольский полуостров, в этом пункте смогут пройти пограничный и таможенный контроль.

В феврале стало известно, что Мурманск станет транзитным портом для круизных лайнеров Норвегии. В частности, суда будут выходить из Тромсе и причаливать в Мурманске, где пассажиры пройдут необходимые миграционные процедуры. После этого туристы отправятся на арктический архипелаг. На обратном направлении круизный лайнер снова будет идти через Мурманск.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что после долгого перерыва возобновляются речные круизы на теплоходе «Башкортостан» по рекам Белая, Кама, Ока, Сура, Волга с отправлением из Уфы. Первый рейс должен состояться 21 июля.

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