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Ветер сломал зонт журналисту из Франции во время эфира из Екатеринбурга

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Фото: youtube.com
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Сильный ветер сломал зонт корреспондента французского телеканала CNEWS Sport Ксавье Жиродона во время прямого эфира из Екатеринбурга.

Журналист отметил, что в российском городе сейчас очень ветрено, однако плохая погода не должна сказаться на проведении матчей чемпионата, поскольку стадион «Екатеринбург Арена» приспособлен к таким условиям.

«Посмотрим, как пройдет [матч]. Тут идет дождь и время от времени возникает торнадо. Что касается города, в нем прекрасно в хорошую погоду и немного похуже во время ненастья», — признался корреспондент.

Во время прямого эфира журналист пытался удержать в руках зонт, который сдувало ветром, а затем сдался и передал его оператору, отметив, что это «подарок». После этого камеру начало заливать дождем.

21 июня в Екатеринбурге состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Перу. Встреча начнется в 20:00 по местному времени (18:00 мск). Синоптики прогнозирует в этот день облачную погоду с дождем, грозами и порывами ветра до 19 м/с.

Это не первая жалоба иностранных гостей ЧМ на метеоусловия в России. Так, футболист сборной Бразилии Тиаго Силва признался, что его команда тяжело переносит белые ночи в Санкт-Петербурге и даже консультировалась по этому поводу с врачом.

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