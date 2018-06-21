Ветер сломал зонт журналисту из Франции во время эфира из Екатеринбурга
Сильный ветер сломал зонт корреспондента французского телеканала CNEWS Sport Ксавье Жиродона во время прямого эфира из Екатеринбурга.
Журналист отметил, что в российском городе сейчас очень ветрено, однако плохая погода не должна сказаться на проведении матчей чемпионата, поскольку стадион «Екатеринбург Арена» приспособлен к таким условиям.
«Посмотрим, как пройдет [матч]. Тут идет дождь и время от времени возникает торнадо. Что касается города, в нем прекрасно в хорошую погоду и немного похуже во время ненастья», — признался корреспондент.
#FRAPER 🇨🇵⚽🇵🇪 Conditions #météo difficiles à Ekaterinbourg : le parapluie de notre envoyé spécial Xavier Giraudon en a fait les frais en direct avec @IzaMoreau dans #DestinationMoscou pic.twitter.com/OGwgI3EAgB— CNEWS Sport (@CNEWS_Sport) 21 июня 2018 г.
Во время прямого эфира журналист пытался удержать в руках зонт, который сдувало ветром, а затем сдался и передал его оператору, отметив, что это «подарок». После этого камеру начало заливать дождем.
21 июня в Екатеринбурге состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Перу. Встреча начнется в 20:00 по местному времени (18:00 мск). Синоптики прогнозирует в этот день облачную погоду с дождем, грозами и порывами ветра до 19 м/с.
Это не первая жалоба иностранных гостей ЧМ на метеоусловия в России. Так, футболист сборной Бразилии Тиаго Силва признался, что его команда тяжело переносит белые ночи в Санкт-Петербурге и даже консультировалась по этому поводу с врачом.