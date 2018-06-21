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Тверь примет кубок России по аквабайку

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В Твери пройдет кубок России по аквабайку. В его рамках состоятся соревнования по кольцевым гонкам, слалому и фристайлу, а также первые в мире официальные состязания по гидрофлаю. Кубок пройдет с 21 по 24 июня.

Как рассказали организаторы, первенство соберет сильнейших спортсменов со всей России, участников и многократных призеров российских и международных соревнований. Они будут представлять Москву, Санкт-Петербург, Альметьевск, Казань, Иркутск, Углич и другие города. Всего заявки подали около 60 спортсменов.

Соревнования по гидрофлаю будут официально проведены под эгидой Международного союза водно-моторного спорта UIM. Организаторы надеются, что это даст старт признанию гидрофлая видом спорта со стороны UIM, а также Министерства спорта РФ.

В основном мероприятия будут проходить в акватории Волги. Вечером 23 июня зрителям покажут ночное фристайл-шоу «Космическая Одиссея». В нем примут участие фристайлеры во флайбординге и аквабайке.

Сильнейший спортсмен соревнований получит кубок святого благоверного князя Михаила Тверского «За волю к победе».

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