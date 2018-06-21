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Кладбище морских ежей обнаружили жители Выборга

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Фото: РИА Новости/Сергей Кривошеев
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Несколько десятков морских ежей нашли жители Выборга в Ленинградской области. Животных могло принести из более соленой воды Балтийского моря.

По данным очевидцев, лишь один морской еж среди найденных в Мельничной канаве был жив. Биологи заинтересовались появлением иглокожих в нетипичном для них месте. Животные действительно обитают в Балтике, но их ареал находится западнее, где более соленая вода.

В Выборг морских ежей могло принести вместе с водным транспортом, сообщает телеканал «78».

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы обращают внимание, что это не первая биологическая аномалия в водах вблизи Выборга за последние месяцы. В мае в заливе вблизи Высоцка был замечен горбатый кит. По данным зоозащитников, млекопитающее уплыло в сторону Финляндии и было замечено возле города Котка.

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