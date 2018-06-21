Сад камней для повышения настроения создают в Липецкой области

Сад камней планируют создать в городе Задонск Липецкой области. Мэрия Задонска уже выделила участок на создание нового сада рядом с музеем прессы «Антресоль».

Как сообщил руководитель музея «Антресоль» Александр Косякин, сад камней является проектом музея, но не его частью. Скорее сад можно будет назвать прообразом будущего музея камней, который планируется создать под Задонском, сообщает GOROD48.

Предполагается, что, помимо эстетической составляющей, сад камней будет повышать настроение туристам и жителям города. Местные активисты обнаружили немалое количество красивых и необычных камней. Один из камней уже привезен и установлен, в скором времени на участок будут свезены и остальные.

Новый проект продолжит линию сатиры и юмора, которая присуща музею прессы. Каждый из экспонатов-камней планируют подписать в соответствующем стиле — например, «Булыжник — оружие пролетариата» или «Камень, свалившийся с шеи».