День рождения Виктора Цоя

Он любил желтые розы и черный цвет. Не выносил вида крови. Не строил планы больше, чем на один день.

Виктор Цой прожил всего 28 лет, но стал легендой русского рока. Он выпустил 8 альбомов, записал более 100 песен, снялся в 6 фильмах. Его хиты «Группа крови», «Кукушка», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен», «Восьмиклассница» популярны до сих пор.

15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Фанаты говорят: Цой не умер, он просто вышел покурить.