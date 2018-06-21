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День рождения Виктора Цоя

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Он любил желтые розы и черный цвет. Не выносил вида крови. Не строил планы больше, чем на один день.

Виктор Цой прожил всего 28 лет, но стал легендой русского рока. Он выпустил 8 альбомов, записал более 100 песен, снялся в 6 фильмах.  Его хиты «Группа крови», «Кукушка», «Пачка сигарет», «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен», «Восьмиклассница» популярны до сих пор.

15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Фанаты говорят: Цой не умер, он просто вышел покурить.

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