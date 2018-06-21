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Экс-главе «Комиэнерго» Драйдту продлили арест

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Суд Сыктывкара продлил арест бывшему руководителю «Комиэнерго» Валерию Драйдту. Срок содержания под стражей истекал 12 июня. О продлении меры пресечения до 12 сентября ходатайствовало следствие. Эту просьбу суд удовлетворил.

Драйдт был задержан 13 апреля по подозрению в коммерческом подкупе. На следующий день он был арестован. Бывший топ-менеджер обжаловал свой арест в Верховном суде республики, однако суд ходатайство не удовлетворил. Тогда же стало известно, что Драйдт полностью признал свою вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.

Между тем, как сообщает ИА «Комиинформ», следствие еще не готово направить материалы дела в суд — расследование продолжается. По этому делу проходят еще шесть человек.

Напомним, следствие полагает, что Драйдт и его экс-заместитель Евгений Сесюк получили от представителей коммерческих организаций в качестве подкупа более 5 млн рублей за оказание содействия по договорам подряда, которые заключались между организациями и филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» — «Комиэнерго».

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