«Билайн» и «Мегафон» договорились заморозить «Евросеть»

Мобильные операторы «Мегафон» и «Вымпелком» договорились о заморозке бренда сети салонов связи «Евросеть» в рамках сделки по ее разделению. Об этом сообщила операционный директор «Мегафона» Анна Серебряникова.

В феврале 2018 года «Мегафон» закрыл сделку по консолидации 100% акций салонов «Евросети», выкупив половину розничных салонов у «Вымпелкома». После этого мобильный оператор заключил соглашение с группой SLV Олега Малиса по объединению ретейлера со «Связным». Таким образом, основным акционером объединенной компании стала SLV, а у «Мегафона» осталось 25% плюс одна акция.

Как отметила Серебряникова, в течение года все салоны «Евросети» перейдут под бренд «Связной». «Это было согласованное решение обеих сторон. Так как мы не можем однозначно разделить бренд, то это единственный справедливый способ. Есть такой юридический механизм защиты бренда, который не позволяет другим им воспользоваться. Но коммерчески использовать его в объединенной сети мы не будем», — цитирует ее ТАСС.

Представители «Мегафона» подчеркивают, что объединенная компания изменит фокус с продаж SIM-карт, оборудования и аксессуаров на продажу цифровых устройств. Кроме того, планируется разработка собственной платформы онлайн-продаж.

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