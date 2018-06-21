Едва успели появиться первые сообщения о планируемой в ближайшее время встрече президентов России и США, как заметно активизировались заклятые противники нормализации российско-американских отношений. Английское издание The Times сообщило об озабоченности Лондона перспективой проведения полноценных переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа до саммита НАТО и визита американского лидера в Великобританию.

Как показывает практика, «туманный Альбион» освоил широкий арсенал средств торпедирования российско-американского диалога и цементирования распадающегося евро-атлантического альянса. Именно поэтому в любой момент можно ожидать очередного «дела Скрипалей» с вполне предсказуемыми последствиями.

Не менее активное противодействие российско-американские отношения встречают и внутри самих США.

Королей, что называется, делает свита. Президентов тоже. По сути, Трамп по пояс увяз в том самом вашингтонском бюрократическом болоте, которое так убедительно обещал своим избирателям осушить. Можно, конечно, подождать до ноября, когда на промежуточных выборах в Конгресс действующий президент наконец-таки сможет сформировать республиканское «протрамповское» большинство. Ведь в настоящее время в американском политикуме сложилась удивительная ситуация: добившись избрания своего главы государства и имея формальное большинство в обеих палатах, «правящая партия» продолжает препятствовать полноценной реализацией ключевых пунктов предвыборной программы Трампа. Начиная с открытого саботажа таких одиозных персонажей как Джон Маккейн и Линдси Грэм и заканчивая менее громогласным, но не менее результативным противодействием практически всего старого республиканского истэблишмента.

Наипервейшим образом это касается налаживания конструктивного диалога с Россией. Добавьте к этому прямое игнорирование поручений Трампа об организации встречи с Путиным после саммита АТЭС во Вьетнаме, о котором сообщила The Washington Post, и вы получите довольно наглядную картину состояния дел в нынешней американской администрации.

Что касается России, то мы по-прежнему открыты к равноправному и взаимовыгодному взаимодействию. Более того, несмотря на санкционный режим, активно наращиваем экспорт в США: только за прошлый год он увеличился на 17 % — до $17 млрд. В то время как Вашингтон реализовал в РФ товаров на сумму $7 млрд.

Неплохой торговый баланс. В нашу пользу. Однако все равно эти показатели ничтожны по сравнению с торговлей на европейском (около $250 млрд), китайском (почти $100 млрд) и других направлениях.

С учетом такой микроскопической экономической зависимости неудивительно, что американцы не боятся ставить весь комплекс российско-американских отношений под угрозу. С другой стороны даже взаимодействие с КНР при более чем шестисотмиллиардном торговом обороте с приходом новой американской администрации подвергается существенной ревизии.

В этом и заключается основная проблема: американцы ломают устоявшиеся и понятные всем правила игры, что вызывает обеспокоенность и нервозность в международных отношениях.

Ранее США были локомотивом, основным лоббистом и, конечно же, одним из ключевых бенефициаров глобальной свободной торговли. Сейчас же по волевому решению американского президента Вашингтон становится на путь протекционизма и по сути развязывает торговую войну по всем фронтам: с Европой, Китаем, даже с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой. Россия же наоборот, продвигая прагматический подход в международных отношениях, становится одним из самых последовательных сторонников свободной торговли.

Что касается персонального фактора во взаимодействии России и США, как показывает многолетняя практика, просто хороших отношений, или как говорят американцы – «химии», для налаживания равноправного и конструктивного диалога недостаточно. Мы хорошо помним, как прекрасно общались на личном уровне Владимир Путин с Джорджем Бушем-младшим. Удержало ли это наших американских коллег от экспансионистского расширения НАТО, выхода из договора по ПРО и бесцеремонной поддержкой «цветных переворотов» по периметру наших границ?

Так и сегодня. Лидеры России и США по-прежнему комплиментарно и даже тепло отзываются друг о друге. В американском истэблишменте продолжают высмеивать неспособность Трампа «выжать из себя» что-то хотя бы минимально резкое в адрес Путина. Однако воз и ныне там: отношения между странами остаются на самом низком уровне за всю современную историю России.

И нельзя сказать, что такая ситуация нас в корне не устраивает. Ведь даже американцы уже начинают понимать, почему мы совсем не жалеем о том времени, когда российского президента встречали овациями в Конгрессе США, а в российских госорганах почти открыто работали кадровые сотрудники ЦРУ. Мы еще не забыли, какими бедствиями обернулась для нашей страны такая «дружба» с Соединенными Штатами.

Именно поэтому слишком тесным отношениям с Вашингтоном современная Москва предпочтет четкое разграничение сфер влияния, не ущемляющее ни российские, ни американские интересы. Мы всегда готовы учитывать американскую точку зрения, даже противоречащую нашей, но не намерены играть с США в деструктивную «игру с нулевой суммой».

Однако в конечном итоге мы готовы к самому худшему варианту развития событий, при котором между нашими странами, по сути, не останется ничего, кроме каналов связи, необходимых для предотвращения инцидентов в военной и иных сферах.

У нас разные цели, ценности и взгляд на мир. Однако с нашей точки зрения это вовсе не мешает нам перезапустить формат «мирного сосуществования» вместо деструктивных конфронтационных сценариев.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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