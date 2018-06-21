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Ученые назвали вызывающие стресс продукты

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Фото: Global Look Press/Godong/Pascal Deloche
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Специалисты университета Лома Линды в США назвали продукты, способные стать причиной стресса. Об этом сообщает портал Medikforum.ru.

В ходе эксперимента специалисты разделили лабораторных мышей на две группы, одни из которых кормили жирной пищей, а вторую — более полезной едой. В итоге было установлено, что те грызуны, которые питались несбалансированно, оказались более подверженными депрессии, чем их сородичи. Таким образом, ученые пришли к выводу, что не любая еда способна заряжать энергией и давать силы. Данные эксперимента можно применить и к людям, уверены научные сотрудники.

Так, опасной для человека можно считать всю пищу, которая богата насыщенными жирами, а особенно негативно влияют на нервную систему жирное мясо, фастфуд, молоко и жареная еда.

«Связь между депрессией и гастрономическими предпочтениями особенно выражена, если вредную еду человек предпочитал есть в подростковом возрасте», — приводит слова ученых сайт kp.ru. Как утверждают американские медики, несбалансированный рацион обязательно приведет к проблемам с психологической устойчивостью.

В феврале сообщалось, что пользователи соцсетей придумали новый способ борьбы со стрессом. В этом им помогает просмотр роликов, на которых нарезают мыло.

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