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Создатели «Звездных войн» приостановили работу над спин-оффами

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Фото: WDSSPR
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Студия Lucasfilm приостановила разработку спин-оффов саги «Звездные войны» и решила сосредоточиться на основной линейке кинолент. Об этом пишет сайт Collider.

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Источники издания отмечают, что решение могло быть связано с коммерческим провалом фильма о юности одного из героев саги — контрабандиста Хана Соло. Сейчас команда покинула проект о джедае Оби-Ване Кеноби и решила сосредоточиться на девятом эпизоде саги, а также разработке последующей четвертой трилогии фильмов.

Картина «Хан Соло» после выхода США собрала за выходные всего $84,4 млн, а за все время проката в стране уровень сборов достиг $192,8 млн. Ряд профильных СМИ оценил картину как неудачную.

Ранее стало известно, что после скандала с домогательствами впервые на экраны выйдет фильм, одну из ролей в котором исполнил американский актер Кевин Спейси. До этого актер мюзикла «Богема» Энтони Рэпп обвинил Спейси в насильственных действиях сексуального характера. В картине режиссера Джеймса Кокса «Клуб миллиардеров» скандальный актер сыграет второстепенного персонажа Рона Левина.

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