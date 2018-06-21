Правительство намерено сохранить льготы по НДПИ

Власти намерены сохранить действующие льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при реализации налогового маневра в топливно-энергетическом комплексе. Соответствующее решение приняли на заседании правительства, на котором обсуждались поправки в ряд статей Налогового кодекса и федеральный закон «О таможенном тарифе». С 1 января 2015 года в России действует налоговый маневр в топливной индустрии. Он предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть с параллельным увеличением ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это давало возможность бюджету и производителям адаптироваться к резкому падению мировых цен на углеводороды.

Реформа должна была завершиться в 2017 году, когда пошлины опустились бы до 30%, однако Минфин предложил обнулить пошлины полностью, соразмерно повысив НДПИ. В конце мая правительство приняло решение продлить такое регулирование отрасли до 2025 года. По информации правительства, это позволит принести в бюджет дополнительно 1,3-1,6 трлн рублей в течение шести лет.

— Изменения начнут действовать начиная со следующего года, в течение ближайших шести лет. Чтобы они не создавали дополнительной нагрузки на цены, предлагается сохранить действующие льготы по НДПИ. Речь идет о добыче нефти на новых морских месторождениях, а также о добыче газового конденсата, который используется для производства СПГ, на месторождениях в Ямало-Ненецком автономном округе. Кроме того, пониженные ставки НДПИ останутся для месторождений с так называемыми сложными условиями, для выработанных месторождений, малых участков недр и для так называемой трудноизвлекаемой нефти, — отметил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Предполагается, что в результате экспорт нефти и нефтепродуктов станет более выгодным, а внутренние цены на них и на нефть для переработки вырастут. Чтобы избежать удорожания топлива на внутреннем рынке, введут обратный акциз на нефть для НПЗ.

— Нефтеперерабатывающие заводы, где налажено производство высококачественного бензина и дизельного топлива не ниже пятого класса, получат вычет по акцизу на нефть. Хотел бы также подчеркнуть, что такой льготой смогут воспользоваться только те компании, которые поставляют нефтепродукты на внутренний рынок, по вполне понятным причинам, — сказал председатель правительства.

Возвратный акциз на нефть будет предоставляться НПЗ, которые завершат модернизацию в течение трёх лет, и компаниям под санкциями, уточнил после совещания вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, правительство закрепит на ближайшие шесть лет стабильные условия государственного регулирования энергетической отрасли.

Также государство продолжит принимать меры для сдерживания цен на топливо. Уже достигнуты соответствующие договоренности с нефтяными компаниями, снижены акцизы на бензин и дизель. Задуматься о снижении акцизов на нефтепродукты заставил рост цен, который наблюдался в России с начала года. Так, по данным Росстата, в апреле производители подняли стоимость бензина на 13% по сравнению с мартом. За последнюю неделю мая цена марки Аи-92 превысила 41 рубль за литр, Аи-95 и Аи-98 — 44 и 49 рублей соответственно. Дизельное топливо подорожало почти до 44 рублей за литр.

Правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизельное топливо на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно. С 1 июля их могут понизить еще на 700 рублей. Дальнейшее увеличение цен на бензин привело бы к дополнительной нагрузке на бюджет во многих секторах экономики. По оценкам правительства, при этом ущерб для казны мог бы составить 220 млрд рублей в год. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Козак после совещания, правительство оставляет за собой возможность введения заградительных экспортных пошлин на нефтепродукты при форс-мажорных обстоятельствах (если цена на нефть повысится на 20% в течение квартала).