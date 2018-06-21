Погибший в Колумбии ведущий близко дружил с Биланом

Российский ведущий Андрей Бородин, который погиб в Колумбии, был близким другом певца Димы Билана. Об этом рассказал знакомый шоумена, главный редактор журнала Megapolis Time Иван Ирбис.

Ирбис пояснил, что о смерти Бородина узнал от его подруги. Представители Димы Билана не смогли оперативно прокомментировать эту информацию, отмечает «Ридус».

Тело Андрея Бородина нашли еще в мае в запертом номере в отеле в Медельине. В российском посольстве, ссылаясь на полицию, рассказали, что смерть была ненасильственной.

В окружении шоумена рассказали, что в последнее время он находился в тяжелой депрессии. У него начались серьезные проблемы с бизнесом, поэтому он покинул Россию и улетел в Колумбию, взяв с собой один рюкзак.

Бородин был участником шоу Comedy Club, «Звезды сошлись», «Голос», «Время покажет», «Званый Ужин» и «Популярная правда». По словам его знакомого, артисту было не более 25 лет.