Адлер вошел в пятерку популярных ж/д направлений ЧМ-2018

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих подвел промежуточные итоги работы транспортного комплекса за время ЧМ-2018 в России. Наиболее востребованным в эти 10 дней был воздушный транспорт — им за период мундиаля должны воспользоваться более 4 млн человек. Всего задействовано 13 аэропортов. А за первую неделю мирового первенства самолеты перевезли более 1,5 млн человек.

Почти 15 тыс. регулярных поездов курсируют между городами, принимающими ЧМ-2018. 734 поезда — бесплатные. На них можно забронировать место, имея на руках паспорт болельщика и билет на стадион. Чаще всего этой услугой пользуются болельщики из России, Аргентины, Китая и Мексики.

По словам министра, самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Казань и Адлер. С сотрудниками вокзалов проведена дополнительная работа. Их не только обучили основам иностранных языков, но и познакомили с традициями и суевериями разных стран, чтобы случайно не обидеть гостей мундиаля, отмечает ИА «Кубанские новости».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что рейс Москва-Сочи стал самым востребованным среди отдыхающих с детьми до двух лет россиян.