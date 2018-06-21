Глава Пскова проконтролировал благоустройство «Вечного огня»

Глава Пскова Иван Цецерский проконтролировал ход выполнения благоустройства мемориала «Вечный огонь» у могилы Неизвестного солдата в ходе рабочего выезда сегодня, 21 июня.

Глава города отметил, что завтра, в День памяти и скорби, у мемориала должно состояться памятное мероприятия с возложением цветов. Полностью завершить все работы по благоустройству необходимо к Дню города.

На данный момент ведутся работы по замене плитки на подходах к мемориалу, сообщает Псковское агентство информации.

Также Иван Цецерский подчеркнул, что большое количество ремонтных и строительных работ запланировано к Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году. В связи с этим глава города принес жителям извинения и отметил, что в следующем году ожидается «строительный бум».