Лавров прокомментировал решение США выйти из СПЧ при ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что решение США выйти из Совета ООН по правам человека (СПЧ) не окончательное, сообщает ТАСС. Он также добавил, что Россия открыта к диалогу с Вашингтоном по всем вопросам.
«Надеемся, что это решение не окончательное, что США все-таки подтвердят свою приверженность ООН, тем более в таком важном для них направлении, как права человека», — сказал глава МИДа по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Лавров отметил, что США считают себя «чемпионами» по защите прав человека.
«Наверное, если это так, то у них должны быть аргументы, которые позволяют им работать в СПЧ, в том числе с теми, кто продвигает не совсем совпадающие с американскими подходами инициативы или позиции», — добавил министр иностранных дел России.
20 июня Соединенные Штаты официально уведомили руководство ООН о выходе из Совета по правам человека. Страна намерена вернуться в СПЧ, после того как будет проведена реформа организации.
Генсек ООН прибыл в Москву 20 июня с двухдневным визитом. В этот же день он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, стороны обсудили «острые международные проблемы», в том числе выход США из Совета ООН по правам человека.