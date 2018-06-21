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Лавров прокомментировал решение США выйти из СПЧ при ООН

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что решение США выйти из Совета ООН по правам человека (СПЧ) не окончательное, сообщает ТАСС. Он также добавил, что Россия открыта к диалогу с Вашингтоном по всем вопросам.

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«Надеемся, что это решение не окончательное, что США все-таки подтвердят свою приверженность ООН, тем более в таком важном для них направлении, как права человека», — сказал глава МИДа по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Лавров отметил, что США считают себя «чемпионами» по защите прав человека.

«Наверное, если это так, то у них должны быть аргументы, которые позволяют им работать в СПЧ, в том числе с теми, кто продвигает не совсем совпадающие с американскими подходами инициативы или позиции», — добавил министр иностранных дел России.

20 июня Соединенные Штаты официально уведомили руководство ООН о выходе из Совета по правам человека. Страна намерена вернуться в СПЧ, после того как будет проведена реформа организации.

Генсек ООН прибыл в Москву 20 июня с двухдневным визитом. В этот же день он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, стороны обсудили «острые международные проблемы», в том числе выход США из Совета ООН по правам человека.

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