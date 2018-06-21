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Спасатели эвакуировали туриста с горы Сокол под Судаком

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Сотрудники «Крым-спаса» эвакуировали альпиниста-любителя с горы Сокол под Судаком. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Республике Крым.

Сегодня, 21 июня, в дежурную часть «Крым-спас» обратился мужчина с просьбой о помощи. Мужчина рассказал, что он находится на труднодоступном участке горы Сокол и не может спуститься вниз, сообщает ИА «Крыминформ».

На место происшествия была направлена группа спасателей из четырех человек. По прибытии было установлено, что житель Московской области при помощи альпинистского снаряжения стал совершать восхождение на гору, но не рассчитал свои физические возможности и не смог самостоятельно спуститься вниз.

При помощи альпинистского снаряжения были проведены спасательные работы. Туристу была оказана психологическую помощь, от медицинской помощи он отказался.

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