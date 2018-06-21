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Генсек ООН намерен вернуть США в ЮНЕСКО и СПЧ

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен сделать всё возможное, чтобы США вернулись в ЮНЕСКО и Совет по правам человека (СПЧ).

Об этом он заявил на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает «РИА Новости»

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Накануне в ходе переговоров Гутерреш и президент России Владимир Путин в том числе обсуждали выход США из СПЧ, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Генсек ООН прибыл в Москву 20 июня с двухдневным визитом. В тот же день Соединенные Штаты официально уведомили ООН о выходе из Совета по правам человека.

О выходе Штатов из этой организации постоянный представитель страны при Всемирной организации Никки Хейли объявила еще 19 июня. Она обвинила СПЧ в лицемерии и заявила, что США не могут быть частью формата, который «превращает права человека в насмешку».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с выходом США из СПЧ обвинила американцев в подрыве сложившихся международных правил и норм регулирования.

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