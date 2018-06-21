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Сотрудников скорой помощи в Рязани обучат психологии

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В Рязани стартовали курсы психологии профессионального общения для сотрудников скорой помощи. Специалистов научат справляться с агрессией.

Курс был разработан в Рязанском государственном медицинском университете. Для составления программы психологи внедрялись в рабочий процесс диспетчерской службы скорой помощи. Эксперты учитывали реальный опыт работы медицинских сотрудников, сообщает РИА «7 новостей».

Психологи отмечают, что одной из основных проблем является взаимодействие с абонентами, которые проявляют повышенную агрессивность. Курс предусматривает обучение приемам эффективного общения и снятия повышенного эмоционального напряжения.

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