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Польша начала переоснащать армию с учетом «российской угрозы»

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Фото: commons.wikimedia.org/Tim Felce
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Польша корректирует планы по оснащению своей армии с учетом «российской угрозы», заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, выступая перед военными. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Он уточнил, что сейчас, в частности, меняется программа закупки вертолетов. По словам министра, в приоритете — закупка вертолетов для борьбы с подлодками, а спустя несколько месяцев будет объявлен конкурс на закупку новых ударных вертолетов.

Также Блащак обратил внимание, что предыдущее правительство Польши хотело создать армию, предназначенную для «экспедиционных операций», поскольку рассчитывали на хорошие отношения с РФ и не ожидали никаких «угроз» с востока.

Ранее в июне Блащак заявлял, что Польша работает над увеличением численности своей армии, приобретает новое вооружение, обновляет военные полигоны и настроена разместить на своей территории постоянные военные базы США

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