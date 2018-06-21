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Активность клещей снизилась в Башкортостане

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Роспотребнадзор отмечает снижение количества укусов клещей в Башкортостане. За неделю в медицинские учреждения обратились менее 700 человек.

По данным ведомства, всего с начала опасного сезона клещи покусали 5,7 тыс. жителей Башкортостана. Это на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. На неделю количество обратившихся не достигло и 700, пишет ИА «Башинформ».

С населением республики продолжается разъяснительная работа. Специалисты объясняют, что при выходе на природу необходимо носить одежду, максимально закрывающую кожу, применять акарицидные и репеллентные средства.

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