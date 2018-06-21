В Кремле подтвердили визит советника по нацбезопасности США в Россию‍

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву.

«Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится», — сказал представитель Кремля журналистам 21 июня, отметив, что это пока всё, о чем можно сказать.

Ранее в этот день сообщалось, что Болтон прилетит для того, чтобы готовить встречу президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Отмечалось, что его визит запланирован на следующую неделю.

19 апреля Болтон провел встречу с послом РФ в Соединенных Штатах Анатолием Антоновым. По итогам встречи Антонов заявил, что беседа «была хорошей и конструктивной».