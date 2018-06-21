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Названа дата следующего Петербургского международного экономического форума

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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В 2019 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 6 по 8 июня, сообщили, организаторы мероприятия.

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Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отметил, что в этом году форум превзошел по многим показателям уровень прошлых лет.

«Совершенно очевиден потенциал его роста и укрепления в статусе ведущей мировой деловой площадки. Уверен, этот потенциал будет раскрыт в ходе работы над ПМЭФ-2019 и следующий форум предоставит гостям и участникам еще больше деловых возможностей в атмосфере полного доверия», — отметил он.

Петербургский международный экономический форум прошел с 24 по 26 мая. Главной его темой стало создание экономики доверия между государством, участниками рынка и гражданами.

Мероприятия ПМЭФ посетили более 17 тыс. гостей из 143 стран. Всего в рамках форума подписали 593 соглашения на общую сумму 2,625 трлн рублей.

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