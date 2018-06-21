Житель Благовещенска продаст уникальную коллекцию монет ради ипотеки

Житель Благовещенска Дмитрий решил продать свою уникальную коллекцию монет и банкнот, которую он собирал более 20 лет. Деньги от продажи он намерен отдать банку, чтобы покрыть выплату по ипотечному кредиту.

Как сообщает asn24, соответствующее объявление появилось в интернете на популярном сайте. В нем указано, что коллекция состоит из монет СССР, различных зарубежных стран, а также современных юбилейных. Кроме того, продается альбом с бумажными банкнотами разных стран. За свою коллекцию ее автор хочет получить 1,25 млн рублей.

Дмитрий рассказал ресурсу, что начал собирать монеты еще в семилетнем возрасте. Сейчас его приоритеты поменялись, и он хочет расплатиться по долгам.

Агенство уточняет, что в Приамурье объявления о продаже ценных монет появляются регулярно. К примеру, житель Сковородина просил за царские три копейки 1,5 млн рублей. А за 50 рублей 1993 года выпуска владельцы банкноты просили 2 млн рублей.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что на автомобильном пункте пропуска «Армянск» сотрудники Крымской таможни задержали гражданина Украины, который перевозил почти 8 кг коллекционных монет. Они хранились в большом черном полиэтиленовом пакете.