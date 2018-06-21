Кикабидзе уточнил свои слова о «ненависти к СССР»

Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе уточнил свое заявление о ненависти к Советскому Союзу.

Ранее народный артист Грузинской ССР в интервью журналисту немецкому изданию Deutsche Welle признался, что ненавидел герб СССР, был рад распаду государства и накрыл стол для друзей по этому случаю.

Вахтанг Кикабидзе уточнил свои слова о СССР

Сам артист в беседе с «Говорит Москва» отметил неправильную интерпретацию его слов. Он указал, что рассказал немецкому изданию о своей нелюбви к гербу Советского Союза, но не к людям страны.

«Не к СССР ненависть, вообще слово очень плохое. Мне не нравился герб Советского Союза. Это самое бездарное произведение, которое существует на полотне. При чем тут люди, живущие в СССР?» — сказал он.

В России отреагировали на заявление артиста

Российский сенатор Алексей Пушков напомнил, что грузинский артист Кикабидзе, заявивший о своей ненависти к Советскому Союзу, стал популярным именно во времена СССР. Певец и композитор Юрий Антонов выразил возмущение словами своего коллеги.

«Заявление Вахтанга Кикабидзе у меня вызвало просто чувство омерзения. Человек, который вырос в Советском Союзе, воспитался, получил образование, стал звездой советского кино», — заявил он «Федеральному агентству новостей».

Антонов добавил, что Кикабидзе имеет право на любое высказывание, но в данном случае это напоминает высказывание человека, у которого «не было молодости, юности».

Отказ артиста от выступлений в России

Любимец советской и российской публики отказался от выступлений в РФ после событий в Южной Осетии в 2008 году и признания Москвой независимости этого региона и Абхазии. Кикабидзе отказался и от ордена Дружбы, которым был награжден указом российского президента в июле 2008-го.

Вахтанг (Буба) Кикабидзе родился в Тбилиси в 1938 году. Получил известность как певец, позже начал сниматься в кино. Лауреат Государственной премии СССР (1978).