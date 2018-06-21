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Роспотребнадзор добился в суде ремонта школы в Волгограде

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Красноармейский районный суд обязал мэрию Волгограда выделить средства из муниципального бюджета на ремонт учебных помещений в школе № 60.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, школа № 60 ожидает ремонта с февраля 2015 года, когда инспекторы ведомства выявили нарушения санитарных норм. В двух помещениях в стенах образовались трещины, а по всему зданию пришла в негодность отделка, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Роспотребнадзор несколько раз до весны 2017 годы выносил предписания администрации школы, но они не исполнялись по причине отсутствия денежных средств.

Областное Управление Роспотребнадзора направило в суд исковое с заявление с требованием обязать городскую мэрию выделить денежные средства. Все требования были удовлетворены. Также администрацию школы обязали провести ремонт учебного заведения в разумные сроки.

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