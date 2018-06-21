Песков рассказал о темах переговоров Путина с Гутеррешем

Пресс–секретарь президента Дмитрий Песков в четверг, 21 июня, рассказал о темах переговоров Владимира Путина и генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем.

По словам представителя Кремля, президент и генсек ООН обсудили «острые международные проблемы». «Ситуация с выходом США [из Совета по правам человека. — Ред.] и другие острые вопросы», — сказал он.

Вопрос удерживаемых лиц в ходе переговоров Путин и Гутерриш не обсуждали, отметил Песков.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Москву с двухдневным визитом. В тот же день Соединенные Штаты уведомили ООН о выходе из Совета по правам человека (СПЧ).