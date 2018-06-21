Торговые артефакты 500-летней давности нашли в центре Москвы

Археологи нашли торговые артефакты возрастом около 500 лет во время проведения хозяйственных работ по прокладке коммуникаций в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru

Предметы, связанные с торговой жизнью Москвы в XV–XVI веках, обнаружили недалеко от Малого и Большого Златоустинских переулков. Среди находок — латунный торговый жетон, свинцовые товарные пломбы, ременная подвеска, а также кожаные ножны. По мнению экспертов, в этом районе в то время шла торговля тканями, сообщает сетевое издание m24.ru.

Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru

По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, самая ранняя из находок датируется концом XV века — это товарная свинцовая пломба одного из немецких княжеств. Также археологи нашли аксессуары, которые носили горожане в XVII–XIX веках. Находки пополнят коллекции московских музеев.

15 июня археологи обнаружили предметы быта москвичей XVII–XIX веков в центре Москвы.