Песков рассказал о встрече Путина и экс-главы ФИФА Блаттера

Президент России Владимир Путин провел частную встречу с бывший главой Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефом Блаттером. О ее деталях в Кремле не сообщают, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это была частная встреча, и никаких деталей мы представить вам не можем», — сказал Песков и отметил, что встреча Путина и Блаттера состоялась 20 июня.

Накануне Блаттер похвалил организацию чемпионата мира в России и отметил, что «русские вложили душу». Отдельно он похвалил игру сборной России. По его мнению, выступление команды, которая представляет страну — хозяйку чемпионата, всегда имеет большое значение.

Бывший глава ФИФА прибыл в Москву 19 июня. Он посетил матч Португалия–Марокко в «Лужниках».