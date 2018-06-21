Прямой эфир

Песков рассказал о встрече Путина и экс-главы ФИФА Блаттера

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин провел частную встречу с бывший главой Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефом Блаттером. О ее деталях в Кремле не сообщают, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Хозяева мира
Сегодня Россия может досрочно выйти в плей-офф ЧМ

«Это была частная встреча, и никаких деталей мы представить вам не можем», — сказал Песков и отметил, что встреча Путина и Блаттера состоялась 20 июня.

Накануне Блаттер похвалил организацию чемпионата мира в России и отметил, что «русские вложили душу». Отдельно он похвалил игру сборной России. По его мнению, выступление команды, которая представляет страну — хозяйку чемпионата, всегда имеет большое значение.

Бывший глава ФИФА прибыл в Москву 19 июня. Он посетил матч Португалия–Марокко в «Лужниках».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков рассказал о деталях визита экс-президента ФИФА Блаттера в Москву
Путин будет следить за ходом матча Россия–Египет
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017