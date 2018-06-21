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Ученые отправятся на место падения Тунгусского метеорита

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На озера в месте падения Тунгусского метеорита отправится международная экспедиция. Ученые из Сибири и Италии будут исследовать донные отложения озер заповедника «Тунгусский». Завтра, 22 июня, группа стартует из Эвенкии.

Как пояснили ИА KrasnoyarskMedia в экспедиционном центре Русского географического общества в Северном федеральном округе, отложения озер Заповедное и Чеко хранят в себе информацию о климатических изменениях, которые происходили в этом малоизученном регионе на протяжении нескольких сотен или даже тысяч лет. Кроме того, они могут хранить и следы самого метеорита.

В центре напомнили, что исследование, проведенное красноярскими и новосибирскими учеными в 2016 году, показало, что озеро Чеко не является результатом падения Тунгусского метеорита. Оно значительно старше. Эксперты не исключили, что и озеро Заповедное, расположенное в 60 км от Чеко, имеет такую же историю происхождения. Это и предстоит доказать нынешней группе исследователей.

Портал iz.ru 2 июня сообщал о том, что астрономы NASA открыли астероид 2018 LA за несколько часов до того, как он сгорел в атмосфере Земли и взорвался в небе над Африкой. В ширину небесное тело было около 2 м. Оно вошло в атмосферу Земли на скорости 17 км/c. Тысячи людей засняли на камеры яркий огненный шар, осветивший небо.

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