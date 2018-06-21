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Песков прокомментировал опасения британцев возможной встречей Путина и Трампа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс–секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал опасение британцев по поводу возможной встречи лидеров России и США.

Накануне газета The Times сообщила, что Лондон обеспокоен возможностью встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы Белого дома в Великобританию.

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Журналист в беседе с представителем Кремля отметил, что возможной встречей Путина и Трампа обеспокоено британское издание The Times и «весь британский народ».

«Что касается газеты «Таймс», вряд ли она может представлять британский народ», — ответил Песков.

Говоря о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа Песков сообщил, что российской стороне пока нечего сказать на эту тему. «Как вы знаете, никаких официальных заявлений на этот счет ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось. Нам пока нечего сказать», — заявил он.

Одновременно Песков подтвердил, что состоится поездка советника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона в Москву.

«Насколько нам известно, такая поездка состоится. Вот пока всё, что мы можем сказать», — добавил Песков.

Трамп сообщил в июне, что может в скором времени провести встречу с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже рассказал, что встреча может состояться уже этим летом.

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