В Подмосковье неизвестный расстрелял собаку и ее владельца

Неизвестный расстрелял жителя подмосковного города Лыткарино и его собаку, по факту преступления возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщила 21 июня старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Нападение произошло во вторник, 19 июня, во дворе жилого дома в Лыткарино. Животное погибло на месте, мужчина госпитализирован с пулевыми ранениями головы, груди и тела. В ходе предварительного расследования установлено, что в потерпевшего произвели серию выстрелов.

«В результате мужчина получил пулевое ранение головы, грудной клетки, туловища и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, а его собака умерла на месте», — приводит «РИА Новости» слова Врадий.

Причин произошедшего может быть несколько, следствие рассматривает не одну версию.

В начале июня нетрезвый мужчина устроил стрельбу на юго-западе Москвы.