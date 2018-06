СМИ разоблачили снимок «отравленных» собак перед ЧМ-2018

Немецкое издание Stern установило географическую подлинность фотографии с мертвыми собаками, которые якобы были отравлены в РФ до начала ЧМ-2018. Изображение активно публиковалось в социальных сетях с подачи американских СМИ, которые стремились дискредитировать Россию.

Иллюстрация к статье AFP была обрезана. На самом деле на снимке, сделанном фотографом Reuters, изображен город Карачи в Пакистане.

Dogs killed in Russia before 2018 FIFA World Cup. Enjoy the football! pic.twitter.com/mLxat6tuV4