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СМИ разоблачили снимок «отравленных» собак перед ЧМ-2018

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Фото: Global Look Press/Daniel Kalker
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Немецкое издание Stern установило географическую подлинность фотографии с мертвыми собаками, которые якобы были отравлены в РФ до начала ЧМ-2018. Изображение активно публиковалось в социальных сетях с подачи американских СМИ, которые стремились дискредитировать Россию.

Иллюстрация к статье AFP была обрезана. На самом деле на снимке, сделанном фотографом Reuters, изображен город Карачи в Пакистане.

Ранее немецкие СМИ извинились за негативный прогноз об игре сборной России. «Прости, Россия, мы были не правы», — под таким заголовком вышла статья Spiegel Express после уверенной победы россиян.

Журналисты Spiegel Express посчитали, что российская команда не сможет выйти в 1/8 финала. После победы России в матче с Египтом 19 июня, который закончился счетом 3:1, представители СМИ были вынуждены извиниться перед читателями.

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