СМИ разоблачили снимок «отравленных» собак перед ЧМ-2018

Немецкое издание Stern установило географическую подлинность фотографии с мертвыми собаками, которые якобы были отравлены в РФ до начала ЧМ-2018. Изображение активно публиковалось в социальных сетях с подачи американских СМИ, которые стремились дискредитировать Россию.

Иллюстрация к статье AFP была обрезана. На самом деле на снимке, сделанном фотографом Reuters, изображен город Карачи в Пакистане.

Dogs killed in Russia before 2018 FIFA World Cup. Enjoy the football! pic.twitter.com/mLxat6tuV4 — O.Branashko (@AOleksiy) 15 июня 2018 г.

Ранее немецкие СМИ извинились за негативный прогноз об игре сборной России. «Прости, Россия, мы были не правы», — под таким заголовком вышла статья Spiegel Express после уверенной победы россиян.

Журналисты Spiegel Express посчитали, что российская команда не сможет выйти в 1/8 финала. После победы России в матче с Египтом 19 июня, который закончился счетом 3:1, представители СМИ были вынуждены извиниться перед читателями.