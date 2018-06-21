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Окна в городской больнице Пензы заменят за 11 млн рублей

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Оконные блоки планируют заменить в клинической больнице № 6 имени Г.А. Захарьина в поселке Арбеково города Пензы почти за 11 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчику необходимо будет заменить деревянные окна в стационаре на пластиковые оконные блоки. Сумма контракта составляет 10 669 000 рублей, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Больница имени Захарьина работает с 1974 года. Медицинское учреждение обслуживает население поселка Арбеково и является крупнейшим в районе. В клинике есть возможность предоставления высокотехнологичной помощи.

Ранее в апреле стало известно о том, что новый корпус онкологического центра планируют возвести на территории Пензы. Его площадь будет составлять 13 тыс. кв. м.

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