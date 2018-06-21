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Внедорожник оказался зажат грузовиками под Южно-Сахалинском

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Крупное ДТП произошло на объездной трассе между Южно-Сахалинском и селом Троицкое. В аварии участвововали джип Gelandewagen и два грузовика. Внедорожник оказался зажат большегрузами. Водитель получил травмы, но его жизнь вне опасности.

Как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на источники, ДТП могло произойти из-за мокрой дороги. Один из участников движения выехал на встречную полосу, но на скользкой дороге не справился с движением.

На месте происшествия работают инспекторы ДПС и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.

Портал iz.ru сегодня сообщил о крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом соцпомощи. В результате три человека погибли, еще двое травмированы.

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