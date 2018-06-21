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Military Watch перечислил превосходства Су-57 над F-35

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Возможности российского истребителя Су-57 и американского F-35 проанализировали авторы военного журнала Military Watch.

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В статье, посвященной отношениям Анкары и Вашингтона, осложненными решением Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400, отмечается, что покупка российских самолетов сделает турецкие ВВС «значительно более опасными».

Автор публикации отмечает, что в настоящее время американские конгрессмены и государственные деятели выступают за отмену сделки с Турцией по продаже ей F-35. Таким образом, США пытаются оказать давление на Анкару и заставить ее отказаться от покупки у России С-400.

Однако вместо ожидаемого результата Турция может остановить выбор на Су-57, говорится в статье.

Су-57 лучше приспособлен к ведению воздушного боя, нежели F-35, пишут аналитики издания.

Преимущества российского истребителя кроются в «скорости, высоте полета, датчиках, оснащении ракетами, дальности поражения и маневренности — во всех характеристиках, где более тяжелый российский истребитель обладает превосходством», добавляет телеканал «Звезда».

Су-57 станет «идеальным вариантом» для Анкары, резюмируют авторы.

Накануне в Пентагоне заявили о продаже Турции F-35 несмотря на протест конгресса.

В мае турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что если США не поставят Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, то она удовлетворит свои нужды в подобных самолетах «в другом месте».

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