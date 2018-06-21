Прокуратура проводит проверку после утечки химикатов в Приангарье

Ангарская межрайоннаая природоохранная прокуратура проводит проверку ООО «Усольехимпром» после утечки химикатов на промышленной площадке на окраине Усолье-Сибирского. В частности, проверяется исполнение законодательства об охране окружающей среды.

ЧП произошло в ночь на 21 июня. На предприятии была зафиксирована разгерметизация железнодорожной цистерны с четыреххлористым кремнием. Это случилось во время монтажных работ. Общий объем утечки химического вещества составил 25 куб. м. В ту же ночь утечка была ликвидирована.

Как сообщает ИА IrkutskMedia, региональный Роспотребнадзор пока не обнаружил превышения предельно допустимых концентраций хлористых веществ в воздухе. Угрозы населенным пунктам нет, эвакуация населения не проводилась.

Представители территориальных органов МЧС продолжают работать на месте происшествия. Там же находятся сотрудники Роспотребнадзора, Росприроднадзора, правоохранительных органов.