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Власти Сахалина закупят видеокамеры для дорог на 84 млн рублей

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Власти Сахалинской области намерены потратить около 84 млн рублей на поставку комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Соответствующий лот размещен на портале госзакупок.

Камеры будут фиксировать превышение скорости, движение по обочине, выезд на полосу встречного движения. Как следует из документации, комплексы будут размещены по 24-м адресам. К примеру, в Южно-Сахалинске системы отследят нарушения правил остановки и стоянки.

Комплексы фото- и видеофиксации должны быть поставлены в регион до 26 августа. Сам аукцион для определения подрядчика состоится 9 июля. Заказчик — областной центр информатизации.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Госдуме идет работа над определением правил установки видеокамер контроля скорости. Часто водителей штрафуют за одно и то же по нескольку раз.

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